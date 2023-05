La Cremonese batte lo Spezia per 2-0 e riapre la lotta per la salvezza: le pagelle della partita dello Stadio Zini

Una partita che, come affermato da Castagnetti, sapeva di dentro o fuori, e così stato. La Cremonese ottiene tre punti vitali e riapre tutto, portandosi a -3 in classifica dai liguri e accorciando temporaneamente su Lecce e Verona, che saranno impegnate domani alle 20:45 in uno scontro diretto importantissimo.

Primo tempo che è stato tutto fuorché noioso. Lo Spezia è partito nettamente meglio, schiacciando nella propria metà campo una Cremonese che nei primi minuti sembrava quasi impaurita. La prima vera occasione è arrivata proprio per i liguri al 7’ minuto con Agudelo, che ha calciato con il sinistro da fuori area. Il tiro però era molto debole e Carnesecchi ha bloccato la sfera senza nessun problema. Carnesecchi si ripeterà anche al 9’ su un tiro di Gyasi e al 10’ su un colpo di testa di Wisniewski da calcio d’angolo, compiendo un vero e proprio miracolo. La Cremo inizia a crederci e a rischiare di più fino a quando Ciofani segna alla prima occasione (43’) la rete del vantaggio grigiorosso grazie ad un pasticcio difensivo dello Spezia.

Nella ripresa i ritmi si sono alzati notevolmente. La prima vera occasione è per lo Spezia con Shomurodov: tiro potente e ben calibrato ma sfera che finisce sulla traversa e la Cremonese tira un sospiro di sollievo. I padroni di casa rispondono subito con un ottimo tiro di Galdames, che però si spegne sul fondo. Spezia che, dopo questa occasione, ha completamente dominato l’ultima mezz’ora di gioco anche grazie agli ottimi cambi di Semplici (Verde al posto di Gyasi su tutti), ma i grigiorossi sono riusciti a raddoppiare al 77’ con un colpo di testa dalla sinistra dell’area piccola sotto la traversa di Vasquez.

Cremonese che ottiene così una vittoria importantissima e continua a sognare la salvezza.

LE PAGELLE

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Valeri 6, Vasquez 6,5, Lochoshvili 6, Ferrari 5,5 (Chriches 6); Castagnetti 5,5 (Benassi 5,5), Meite 6,5, Galdames 6,5, Okereke 6 (Bonaiuto s.v), Sernicola 5; Ciofani 6,5 (Afena-Gyan s.v); All. Ballardini 6.

Spezia (4-3-3): Dragowski 6; Nikolau 5 (Reca 6), Ampadu 5,5, Wisniewski 5,5, Amian 5; Bourabia 5,5 (Nzola 5), Esposito 5 (Cipot 5,5) , Ekdal 5; Gyasi 6 (Verde 6,5), Shomurodov 5,5, Agudelo 4,5 (Kovalenko s.v.); All. Semplici 6,5.

Top: Marco Carnesecchi. Il portiere scuola Atalanta classe 2000 si è reso autore di alcune parate miracolose, una su tutte quella su Wisniewski al 10’. Se la Cremonese ha ottenuto i tre punti è anche merito suo.

Flop: Kevin Agudelo. Brutta partita la sua, è apparso molto nervoso e ha commesso tanti, anzi, tantissimi errori. È suo l’intervento su Sernicola che ha provocato il calcio di punizione su cui è arrivato il raddoppio della Cremonese.

