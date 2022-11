Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con l’Empoli

PAROLE – «È una partita importantissima, fondamentale. La posta in palio domani sera è tanta, abbiamo la possibilità di dare continuità a quello che abbiamo fatto sin qui. Domani partiremo tutti, poi in base alle situazioni che mi farà presente il nostro staff medico, che è straordinario, deciderò chi giocherà. Mi fido di loro. Sicuramente non ci saranno Radu e Chiriches, mentre Dessers si è allenato, torna disponibile e dovrebbe essere pronto per giocare. Non ho problemi perché so che chiunque scenderà in campo dei ragazzi risponderà presente».

