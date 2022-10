Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa del Lecce: le dichiarazioni

Massimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo Lecce-Cremonese.

PAREGGIO – «Sono rammaricato per i calciatori, meritavamo di vincere la partita per quanto fatto vedere sul campo. Abbiamo raccolto meno di quanto ci saremmo meritati in queste prime 8 giornate. Fare una prestazione così però, contro una squadra a cui portiamo rispetto, è qualcosa che bisogna evidenziare».

MORALE – «E’ questa la vera forza che ti dà l’adrenalina per andare avanti. Quando perdi immeritatamente l’autostima ovviamente cala. Oggi ci giocavamo tanto, sulla testa bisogna stare sul pezzo perchè basta poco per vanificare in un attimo il lavoro di tre mesi».

L’articolo Cremonese, Alvini: «Meritavamo di vincere. Raccolto meno di quanto potevamo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG