Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina

Massimiliano Alvini ha parlato così nel post partita di Fiorentina-Cremonese.

SCONFITTA – «Se Biraghi me la mette nel sette e perdiamo così io non dico nulla. Ma prendere un gol così…Mi è dispiaciuto per la mia squadra e per i tifosi che ci sono venuti a vedere a Firenze. Raccogliere zero in una partita giocata in questa maniera mi lascia un senso di amarezza».

