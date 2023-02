Le parole di Davide Ballardini dopo l’incredibile vittoria della Cremonese in Coppa Italia ai quarti di finale di Coppa Italia

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro la Roma in Coppa Italia

VITTORIA -«Questa sera abbiamo fatto una buona partita, è naturale che quando giochi contro una squadra come la Roma devi essere bravo ed un pizzico fortunato, ma la fortuna noi ce la siamo guadagnata tutta con una prestazione di squadra di veramente buon livello».

SE SI IMMAGINIVA QUESTA BRUTTA ROMA – «Io non immaginavo una prestazione così della Cremonese. Una prestazione di personalità, abbiamo tenuto bene il campo tutta la partita. Per me abbiamo fatto un’ottima partita, io poi guardo alla Cremonese, sarà l’allenatore della Roma a parlare della Roma».

COSA BISOGNA AGGIUNGERE IN CAMPIONATO – «Oggi era una partita secca, ma per noi ogni partita lo è. A questo punto cercheremo di avere sempre questo atteggiamento da squadra e di essere così bravi sempre, perchè se no le difficoltà aumentano. Sono tutte partite da dentro o fuori».

CALCIO PROPOSTIVO – «Noi abbiamo piacere a giocare, quando abbiamo la palla cerchiamo sempre di farlo, poi è chiaro che le avversarie ti provino a mettere in difficoltà. Da quando siamo arrivati la nostra richiesta è questa: che quando hai la palla hai il dovere di smarcarti e giocare e quando la palla ce l’hanno gli altri preparare la zona di campo dove ti senti più forte per recuperarla».

