Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione con i grigiorossi. Le sue dichiarazioni:

«Da quando sono arrivato abbiamo cercato sempre di essere squadra. Abbiamo una faccia sola anche perché se ne hai troppe, non hai un’identità chiara e precisa, è un percorso sbagliato. Quando sono arrivato ho incontrato tutti i ragazzi per conoscerli come uomini. In Coppa Italia ci siamo presi una gran bella soddisfazione, ma ora abbiamo tante altre difficoltà da superare. Se vogliamo fare meglio dobbiamo essere straordinariamente bravi, non abbiamo alternative. Un secondo dopo la fine della partita ho pensato subito a Lecce».

