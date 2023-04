Le parole di Matteo Bianchetti, difensore della Cremonese, nel pre partita della gara contro la Fiorentina. I dettagli

Matteo Bianchetti ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra Cremonese e Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore ha raccontato le sue sensazioni sul match.

PAROLE – «Coppa Italia una priorità? No, questo no, perché in campionato abbiamo ancora dieci partita, ma questo è un palcoscenico incredibile, nessuno ci credeva all’inizio e quindi adesso ci crediamo».

