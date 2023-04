Le parole di Lorenzo Ariaudo, ex difensore della Juventus, sul derby d’Italia di Coppa contro l’Inter. I dettagli

Lorenzo Ariaudo ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della sfida tra Juve e Inter.

PAROLE – «E’ il derby d’Italia…E’ normale che ci siano tensione e nervosismo. Juve e Inter si giocano tanto, sanno che allo scudetto non possono più arrivare e quindi puntano sulla Coppa Italia. Purtroppo a volte non si riescono a gestire i nervosismi in campo e quando c’è un episodio del genere scatta un po’ di parapiglia generale».

