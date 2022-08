Il neo attaccante della Cremonese Dessers si è detto entusiasta per l’arrivo in Serie A

Cyriel Dessers, neo attaccante della Cremonese arrivato dal Feyenoord, in una intervista ai canali ufficiali del club grigiorosso si è detto entusiasta del suo arrivo in Serie A.

SERIE A – «Immaginate un bambino davanti all’albero di Natale il giorno della vigilia. Quindi pensate ai regali che scarterà la mattina. Questo è ciò che sento in questo momento, proprio come un bambino. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, uno dei campionati più illustri del mondo».

GOL – «Sarà una sfida stimolante per me, piena di ostacoli ma anche con motivazioni. Dovremo essere uniti e affrontare ogni battaglia, difendendo i nostri colori. Sono impaziente, Cremo sogniamo insieme».

