Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia con la Fiorentina

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato a Mediaset.

PAROLE – «Ci crediamo e daremo il meglio contro un grandissimo avversario, al quale facciamo i complimenti ma il nostro è un traguardo storico e vogliamo onorarlo fino alla fine. Andata L’abitudine di giocare certe partite non è usuale per noi, è una semifinale e va giocata con grande attenzione cercando di non subire gol all’inizio della gara. Sarà la dinamica della gara a darci possibilità. Sarebbe auspicabile avere un impatto importante».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG