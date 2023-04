Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina

PAROLE – «Ci arriviamo bene, a parte la partita non buona con l’Udinese siamo in un buon periodo. La affrontiamo al meglio. Se riusciamo a essere squadra per tutta la partita abbiamo le qualità per giocarcela anche contro la Fiorentina. Abbiamo fatto così tante partite da quando siamo arrivati che ormai ci siamo abituati. Cercheremo di fare bene stasera e poi penseremo alla partita di domenica».

