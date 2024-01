La Cremonese ha diramato la lista dei convocati per il match di Coppa Italia contro la Roma. Tutti i dettagli

Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida contro la Roma. La partita sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In attacco invece si rivedono Zanimacchia e Tsadjout.

Portieri: Brahja, Sarao, Jungdal.

Difensori: Ravanelli, Tuia, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili.

Centrocampisti: Collocolo, Valzania, Castagnetti, Abrego, Majer.

Attaccanti: Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Vazquez, Tsadjout, Okereke, Coda, Zanimacchia.

