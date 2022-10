Allo Zini, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Zini si affrontano Cremonese e Napoli nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sintesi Cremonese Napoli 1-1 MOVIOLA

2′ Traversa Rrahmani – Progressione improvvisa e impetuosa del centrale che entra in area con un tunnel. Destro violentissimo che si stampa sull’incrocio

10′ Traversa Zanimacchia – Tiro da fuori di Valeri e velo di Afena-Gyan. Il pallone diventa buono per Zanimacchia che sul secondo palo calcia potentissimo sulla traversa. Poi anche Dessers vicinissismo al gol ma viene ravvisato il precedente fuorigioco attivo di Afena-Gyan

24′ Rigore per il Napoli – Sterzata di Kvaratskhelia in area, Bianchetti lo tocca e per Abisso è calcio di rigore. Il Var conferma la decisione del direttore di gara nonostante la caduta accentuata del georgiano

26′ Gol Politano – Spiazzato Radu dal dischetto. Vantaggio azzurro

29′ Rischia Anguissa – Retropassaggio complicato per Meret che si rifugia in rimessa laterale, ci era quasi arrivato Valeri

31′ Tiro Kvaratskhelia – Corridoio verticale illuminato da Lobotka per il 77 che incrocia il destro. No trova la porta

37′ Tiro Valeri – Mancino dal limite sul fondo dopo la buona sponda di Dessers

45+1′ Occasione Anguissa – Che si libera dell’uomo in area ma calcia alto, si lamenta un libero Raspadori in mezzo

46′ Occasione Raspadori – Punta l’area, sterza e calcia. Respinta di Radu che poi è molto reattivo sul tentativo di ribattuta di Anguissa

47′ Gol Dessers – Primo centro in Serie A. Tiro masticato di Ascacibar che diventa un assist per il compagno. Il centravanti è bravissimo col tocco sotto anticipando così l’uscita di Meret

54′ Tiro Dessers – Ci prova di volo da corner. Libero sul secondo palo non inquadra lo specchio

55′ Tiro Okereke – Conclude da fuori sull’esterno della rete dopo un bel contropiede dei grigiorossi

56′ Occasione Raspadori – Pallone recuperato sulla trequarti dagli azzurri che liberano Raspadori al tiro. Sparo centrale da posizione favorevole, respinge Radu

Migliore in campo PAGELLE

A conclusione del match

Cremonese Napoli 1-1: risultato del match

Rete: 26′ rig. Politano, 47′ Dessers

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Meité; Zanimacchia (46′ Okereke), Afena-Gyan (62′ Escalante), Quagliata; Dessers. All. Alvini. A disp. Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Pickel, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Acella, Ndiaye, Milanese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombélé (57′ Simeone); Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Elmas, Demme, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano

ARBITRO: Abisso

Ammonito: 17′ Zanimacchia

L’articolo Cremonese Napoli 1-1 LIVE: Dessers colpisce! Tutto da rifare per gli azzurri proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG