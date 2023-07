La Cremonese ha risolto consensualmente e ufficialmente il contratto dell’ex tecnico Massimiliano Alvini. Ecco il comunicato

COMUNICATO – U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Massimiliano Alvini per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Alvini per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali.

