Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni di TMW Radio.

OSIMHEN – «Il Napoli sta tentando di farlo rinnovare adeguando l’offerta alla cifra richiesta. il calciomercato è strano sembra che un giorno possa restare e quello dopo no. Andando avanti si saprà che succede. È normale che tutto ruota intorno a Kim ed Osimhen ed uno è andato via e l’altro non si sa. Il coreano è un punto fermo della difesa ed il nigeriano segna moltissimo. Ci sono vari nomi che girano ma bisogna capire la strategia della società. il club non ha fretta anche perché ha una buona disponibilità finanziaria».

