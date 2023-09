L’ex bomber Hernan Crespo ha lodato il suo connazionale.

Hernan Crespo, che in carriera ha indossato sia la maglia dell’Inter che quella del Milan, ha parlato della corsa Scudetto alla Gazzetta dello Sport. “Vedo l’Inter un gradino sopra le altre. Mi sembra che la rosa sia ampia, competitiva. Ci sono uomini per tutti i ruoli e poi Lautaro è un attaccante fenomenale che si migliora e cresce di anno in anno”.

Marcus Thuram

“Inzaghi è a posto così. Le rivali devono mettere a posto qualcosa, l’Inter è già compatta e collaudata. Ha una struttura solida, ci sono elementi di prospettiva come Thuram. Poi dietro sono attenti e precisi. Il Milan sarà l’avversario dei nerazzurri, mentre il Napoli, dopo l’exploit della scorsa stagione, faticherà a tenere il passo delle milanesi“.

L’articolo Crespo: “Lautaro è un attaccante fenomenale, Inzaghi è a posto così, l’Inter è un gradino sopra le altre” proviene da Notizie Inter.

