Il noto giornalista Michele Criscitello ha commentato il rendimento di Lautaro Martinez e di Lukaku nel suo editoriale

Michele Criscitello ha parlato del rendimento di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, e dell’ex nerazzurro Lukaku nel suo editoriale su Sportitalia. Ecco il suo commento partendo da Lautaro:

«Voto 9. Il miglior attaccante che abbiamo in Italia e uno dei tre più forti al mondo. Fiuto del gol, concretezza e sostanza. L’Inter senza di lui un’altra squadra. Professionista esemplare. Bomber così è sempre più difficile trovarli. Era lui il segreto della Lu-La. Lukaku? Voto 3. Il calciatore è in calo ma il professionista ha deluso tutto il mondo Inter. Ci sono modi e modi, lui li ha sbagliati tutti e sta pagando sulla sua pelle i suoi continui cambi di umore. Il suo tempo è, forse, finito. Potrà raccogliere qualche frutto per altri 2-3 anni, ma ha macchiato la sua immagine più di una volta con scelte di mercato senza senso »

