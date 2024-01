Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così il caos VAR dell’ultima giornata di Serie A

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il direttore Michele Criscitiello ha commentato così quanto accaduto tra arbitri e VAR nell’ultimo turno di Serie A.

PAROLE – «Annullare i gol per mezzo centimetro di fuorigioco non ha senso anche perché il Var ci ha confermato che anche lì siamo in mano ad un uomo che decide se schiacciare il pulsante un secondo prima o un secondo dopo. E ti annullano o convalidano i gol in base alla loro percezione (sbagliata). So bene che ci sono interessi dietro al var e nessuno mai avrà il coraggio di toglierlo ma questo non è calcio, le polemiche non sono diminuite ma aumentate e i poteri agli arbitri vanno dimezzati, quasi tolti. Se c’è un gol della mia squadra devo poter esultare senza pensare “e adesso?”. L’unico sforzo da fare in quel mezzo secondo è vedere se l’assistente ha la bandierina bassa e se l’arbitro gira il braccio verso centrocampo. Non ci piace esultare dopo 5 minuti e non si può annullare un gol dopo 3 minuti. Tutta la gestione è pessima, poi penserete che negli altri campionati non è cosi grave la situazione ma sappiamo che siamo un mondo a parte dove se dalle altri parte fanno fatica, noi ingigantiamo tutto nel male. Non è un problema di gol convalidato all’Inter, tolto al Milan, assegnato alla Juventus. Ogni domenica ce ne sarà una. Il problema non è la squadra ma l’Aia. Il problema è il Var e la sala di Lissone, bella a fatta bene ma chi occupa quelle sedie viene puntualmente fermato da Rocchi che dando un turno di stop pensa di pulirsi la coscienza. Rocchi ha capito il giochino: due giorni di insulti social e media, poi tutto passa e tutti si dimenticano. Qui è la Federazione che dovrebbe intervenire, togliere poteri all’Aia e invece non lo fa perché quando si vota il Presidente Federale l’Aia deve mettere la crocetta giusta. Di questo passo, ogni week end, sarà uno strazio. Tutto quello che ho appena scritto è completamente inutile. Ma questo avevo in testa e questo ho scritto».

