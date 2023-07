Criscitiello avvisa Allegri: «Giuntoli ha già pronto Spalletti nel cassetto». Le parole del giornalista

Su sportitalia.com, Michele Criscitiello ha commentato l’arrivo di Giuntoli alla Juve.

CRISCITIELLO – «Allegri è un nemico giurato. Poi si diranno che si amano e si vogliono bene ma Cristiano è consapevole che il suo “paesano” Max fino all’ultimo ha sperato di far saltare l’operazione perché Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli che ha già pronto Spalletti nel cassetto. Il nuovo Direttore dovrà avere la forza di fare piazza pulita. Della vecchia Juve non deve rimanere neanche più il magazziniere. Parliamo di figure storiche ma nel calcio i cicli finiscono».

