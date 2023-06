Il giornalista Michele Criscitello ha commentato così le voci di mercato intorno all’Inter, soffermandosi su Barella

Criscitiello, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha commentato le sirene di mercato intorno a Barella:

«Barella Incedibile non è nessuno, ma ad oggi non c’è nulla. L’Inter a 50-60 milioni giustamente se lo tiene. Poi se arriverà qualcosa di importante allora l’Inter valuterà il da farsi perché a cifre astronomiche è giusto che un club ragioni e valuti come meglio crede».

