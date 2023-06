I due giocatori hanno contratti che scadono a breve col club friulano e quindi potrebbero rappresentare occasioni a basso costo.

L’Udinese è alle prese coi rinnovi di Roberto Pereyra e Rodrigo Becao i cui contratti scadono rispettivamente nel 2023 (fra 12 giorni) e nel 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter segue le vicende di entrambi senza mettere il bastone tra le ruote: gli agenti di entrambi sono in contatto costante coi bianconeri per sbrogliare le matasse, il brasiliano è stato tenuto fuori anche nelle ultime due giornate di campionato.

Ausilio Marotta Antonello

Per il difensore l’Udinese chiede 8 milioni di euro e oltre ai nerazzurri su di lui ci sono Lazio e Napoli; il Fenerbahce ha soddisfatto le richieste del giocatore ma non dei Pozzo. Per quanto riguarda Pereyra è quasi tutto in mano al giocatore che deve scegliere tra le proposte di Inter, Milan ed Udinese; lui vorrebbe giocare la Champions League se possibile.

L’articolo L’Inter monitora le situazioni di Becao e Pereyra dell’Udinese proviene da Notizie Inter.

