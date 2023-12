Per Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha così parlato del lavoro di Gabriele Gravina per il calcio italiano.

IL COMMENTO – «Lo ripeto ora: Gabriele, sei consigliato male. Ti circondi di persone e personaggi che ti stanno facendo sbagliare tante strategie. Il percorso non è infinito e gli amici bisogna farseli quando sei sull’altare e non nella polvere. Gravina sta commettendo troppi errori ma soprattutto non sta portando nulla di buono e di nuovo al calcio italiano. Non parliamo delle riforme perché sarebbe chiedere troppo ma anche le singole strategie risultano tutte fallimentari. Sta facendo il bene degli avvocati della Federazione che perdono le cause e poi neanche pagano le spese se a dire che la FIGC ha perso è un organismo superiore come il Collegio di Garanzia del Coni».

