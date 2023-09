Il giornalista Michele Criscitiello sostiene che ci sia ancora divario tra rossoneri e nerazzurri.

Michele Criscitiello su Sportitalia ha anticipato alcuni temi del derby di Milano. “Finalmente inizia la settimana che ci porta al derby di Milano. Chi ha vinto il derby del mercato appena concluso? Io dico Milan. Non perché sia più forte, anzi, l’Inter è ancora avanti al Milan ma i rossoneri hanno dimostrato coraggio, competenza e grande qualità nel migliorare la rosa“.

Juan Cuadrado

“L’Inter è forte grazie ai vecchi e ha portato giocatori utili in rosa come Cuadrado e Thuram. Ha, però, perso calciatori importanti e soprattutto ha fallito trattative che era convinta di aver chiuso. L’Inter è anora più forte del Milan? Si, il gap non lo riduci in 3 mesi, ma sta di fatto che il Milan ha intrapreso la strada del futuro mentre l’Inter ha programmato poco e pensato “solo” alle stella e al presente”.

L’articolo Criscitiello: “Il Milan ha vinto il derby di mercato, ha programmato mentre l’Inter pensa solo al presente” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG