Il giornalista Michele Criscitiello non ritiene che i rossoneri possano competere con i nerazzurri per lo Scudetto.

Il Milan, dopo momenti abbastanza lunghi di riflessione, ha rotto gli indugi sul mercato: è quasi conclusa la trattativa che porta a Morata mentre si insiste alla ricerca di un centrocampista ed un difensore. Tutto ciò non basta a convincere Michele Criscitiello che critica l’operato del senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic ed il tecnico Paulo Fonseca. La sua riflessione verte sul futuro dei maggiori club italiani: il collega si interroga sulla possibile antagonista dell’Inter in ottica Scudetto, la sua analisi si estende fino alla situazione di squadre considerate “outsider”, come il Como.

La bordata

Secondo Criscitiello, il Milan potrebbe riservare delle sorprese, ma le azioni di figure chiave come Fonseca e Ibrahimovic non sembrano infondere grande fiducia. “Il Milan potrebbe sorprenderci, lo speriamo, ma tra una lezione di tattica fatta ai pulcini da Fonseca e le foto in piscina di Ibra abbiamo poco da sperare”; le parole, nette, del giornalista su Sportitalia.

Le altre big

La nuova Juventus di Thiago Motta potrebbe sulla carta impensierire la squadra di Simone Inzaghi mentre Conte sta iniziando una rivoluzione a Napoli. Gli azzurri non disputeranno le competizioni europee ma difficilmente riusciranno secondo Criscitiello ad essere in lotta per il Tricolore sin dal prossimo anno.

L’outsider

L’Inter è la squadra da battere o, quanto meno, da sfidare seriamente per il titolo. In questo contesto, emerge un’inaspettata menzione per il Como, visto da alcuni come una possibile sorpresa della stagione. Il club, grazie alle proprie possibilità finanziarie, potrebbe aspirare a obiettivi ambiziosi come potrebbe essere il raggiungimento della parte sinistra della classifica.

