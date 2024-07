I dirigenti rossoneri stanno mettendo a punto le ultime pratiche burocratiche per finalizzare l’acquisto dell’attaccante spagnolo.

La trattativa tra il Milan e Alvaro Morata è giunta alle battute finali, delineando un futuro in rossonero per l’attaccante spagnolo. Mancano soltanto alcuni passaggi formali come le visite mediche, la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale per rendere effettivo il trasferimento.

La novità

Come riporta Tuttosport Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, in compagnia di Beppe Bozzo, agente Fifa, intermediario nell’operazione, si appresta a volare a Madrid per finalizzare gli ultimi dettagli con Morata. Il costo dell’operazione è fissato in 13 milioni di euro, corrispondenti alla clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Juve con l’Atletico Madrid.

Alvaro Morata

L’offerta rossonera

Morata è pronto a sottoscrivere un contratto quadriennale con il Milan, con la possibilità di estenderlo per un quinto anno. L’accordo prevede un emolumento annuale di 5 milioni di euro, bonus inclusi. Le visite mediche e la firma sul contratto sono programmate per il giorno seguente a Madrid, città in cui Morata ha recentemente festeggiato il trionfo all’Europeo.

La probabile data del debutto

Una volta completate le formalità, Morata si concederà un periodo di vacanza prima di unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Il suo arrivo a Milano è previsto per inizio agosto, in concomitanza con il rientro della squadra dalla tournée americana. L’attaccante potrebbe debuttare con la maglia rossonera in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza il prossimo 13 agosto, momento tanto atteso dai tifosi per vedere all’opera la nuova punta di diamante dell’attacco milanista.

