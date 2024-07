I rossoneri, oltre all’acquisto del centravanti, stanno portando avanti trattative anche per un mediano e per un terzino destro.

Il Milan in queste settimane intende dare spinte forse decisive ad un paio di trattative che si stanno protraendo forse troppo. Con l’arrivo imminente di Alvaro Morata a rinforzare l’attacco, la dirigenza rossonera si concentra ora sul resto della rosa, con particolare attenzione rivolta al centrocampo e alla difesa.

Youssouf Fofana emerge come la prima scelta del Milan per rafforzare un centrocampo già solido ma che necessita di ulteriori forze fresche in vista di un campionato lungo e competitivo. Il francese ha caratteristiche di rottura che potrebbe essere uniche nell’organico a disposizione di Paulo Fonseca. Il giocatore, attualmente sotto contratto con il Monaco fino al 2025, sembra determinato a vestire la maglia rossonera, tanto da spingere personalmente per il trasferimento. L’accordo tra il giocatore e il club rossonero è già stato raggiunto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, rendendo la trattativa con i monegaschi forse un po’ più in discesa. La dirigenza del Diavolo lavora, dunque, per chiudere l’affare a costi contenuti, sfruttando la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia.

Per quel che riguarda il nuovo terzino destro la situazione è meno ottimista. Emerson Royal del Tottenham è stato identificato come l’obiettivo ideale per rinforzare la fascia destra della difesa milanista. Il Tottenham valuta il cartellino del brasiliano oltre i 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal club rossonero che, di conseguenza, appare al momento riluttante a procedere con l’acquisto.

