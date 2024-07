Il derby di Milano si arricchisce di un nuovo possibile protagonista: i rossoneri sono sempre più vicini a chiudere l’acquisto dello spagnolo.

Alvaro Morata è sul punto di diventare l’ultimo acquisto del Milan, con le ultime formalità attese di essere concluse a breve. Dopo le necessarie visite mediche che avranno luogo a Madrid, l’attaccante partirà per una vacanza con la famiglia prima di unirsi ufficialmente alla squadra rossonera. La sua imminente uscita dall’Atletico Madrid aggiunge tasso di interesse verso i prossimi derby milanesi.

I protagonisti

Tuttosport ha preso spunto dalle gesta dello spagnolo e dell’interista Lautaro Martinez in campo internazionale per sottolineare come i loro successi accendano ancor di più l’attesa per le prossime stracittadine. Il capitano dell’Inter è stato il capocannoniere della Coppa America e ha segnato il goal decisivo anche della finale contro la Colombia. Morata ha segnato un solo goal all’Europeo ma il suo lavoro per la squadra è stato encomiabile: lo spagnolo ha alzato inoltre la coppa da capitano. La rivalità tra Milan e Inter insomma riceve una nuova e vibrante dimensione con l’arrivo di Morata.

Lautaro Martinez

Voglia di nuovi successi

Le dichiarazioni rilasciate dai due sono piuttosto eloquenti: l’ex Juve e Real Madrid ha ammesso di essere più contento lontano dal suo paese natale, anche durante la cavalcata trionfale all’Europeo non sono mancate per lui critiche feroci. Lautaro invece aveva perso il posto da titolare nel corso del Mondiale in Qatar e anche in Coppa America è partito dalla panchina per la maggior parte delle gare: per lui si è trattato di una sorta di rivincita.

Sguardo al Futuro

Ora entrambi i giocatori godranno di un periodo di vacanza prima dell’inizio della nuova stagione, i tifosi e gli addetti ai lavori sono già rivolti verso i futuri derby di Milano. Morata ha già fatto male all’Inter in molteplici occasioni con la maglia della Juventus; i tifosi rossoneri sperano che possa segnare ancora contro i cugini per magari regalare una vittoria che manca da tantissimo.

