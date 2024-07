I dirigenti rossoneri non hanno ancora chiuso le porte all’attaccante belga ma serve un vero e proprio incastro per arrivare a lui.

Il Milan è ancora interessato a Romelu Lukaku, l’ex attaccante dell’Inter che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Roma. A dispetto di quanto possa sembrare a prima vista, questa ipotesi non è così lontana dalla realtà, ma dipenderà da una serie di fattori e condizioni ben precisi.

Morata in arrivo

La priorità del Milan, come è ampiamente noto è quella di rafforzare il proprio reparto offensivo con nuovi innesti in grado di elevare il livello dell’attacco a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca. In questo contesto, la società rossonera si è già mossa concretamente per assicurarsi le prestazioni di Alvaro Morata: le parti sono vicine alla definizione dell’accordo, con l’ex Juve che è atteso a Milano nella prima settimana di agosto.

Alvaro Morata

Gli ostacoli sulla via verso il belga

Nonostante l’imminente arrivo di Morata, il Milan valuta l’acquisto di un secondo centravanti, e i riflettori si sono accesi nuovamente su Romelu Lukaku. Il percorso che potrebbe portare l’attaccante del Chelsea a vestire la maglia rossonera non è però privo di ostacoli. Un fattore determinante riguarda la possibile concorrenza del Napoli, interessato anch’esso al giocatore. Il Milan potrebbe entrare concretamente in gioco per Lukaku solo se il club campano decidesse di tenere in rosa Victor Osimhen, desiderato dal Paris Saint-Germain. Al momento il belga non è tra i primi obiettivi dei rossoneri: il Milan potrebbe tornare su di lui nelle ultime battute del mercato estivo solo nel caso in cui le altre trattative in corso non andassero in porto. Ciò presupporrebbe anche che Lukaku sia ancora alla ricerca di una nuova squadra, rendendo quindi il Milan un potenziale approdo last minute.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG