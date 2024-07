I rossoneri apprezzano tanto il tedesco che però non è più giovanissimo; potrebbe essere lui il vice-Morata.

Il Milan, dopo aver ponderato a lungo le proprie mosse sul mercato in attacco ed aver visto sfumare l’arrivo di Joshua Zirkzee finito al Manchester United, si muove ora con decisione. Con l’arrivo imminente di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, sosterrà le visite mediche tra oggi e domani, e l’acquisto ormai definito per 13 milioni di euro, i rossoneri non si fermano qui. La dirigenza, infatti, sta cercando di affiancare a Morata un altro pezzo pregiato per l’attacco, puntando l’attenzione su Niclas Füllkrug, Tammy Abraham e John Duran.

La conferma

La situazione relativa ad Alvaro Morata si va delineando sempre più. Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha sostanzialmente confermato l’imminente passaggio dell’attaccante spagnolo al Milan, elogiandone le qualità sia tecniche che umane. Sembra, quindi, solo una questione di ore prima che Morata possa diventare virtualmente un giocatore del Milan.

Alvaro Morata

Passi avanti

Nel corso della giornata di ieri, come riporta Sky Sport, il Milan ha intensificato i contatti per Niclas Füllkrug, attaccante tedesco che sembra essere il profilo ideale per completare il reparto offensivo milanista. Una conversazione telefonica con gli agenti del giocatore ha confermato l’interesse e la stima nei suoi confronti, soprattutto da parte di Moncada, che lo ha apprezzato in passato per la sua mentalità e le qualità da leader. Il tedesco non avrebbe reagito bene all’acquisto da parte del suo club, il Borussia Dortmund, di Serhou Guirassy, centravanti in passato seguito dal Milan che potrebbe togliergli il posto da titolare.

