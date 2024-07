Il mercato dei rossoneri entra nel vivo e molto probabilmente non arriverà solamente un centravanti.

Siamo entrati nella fase cruciale del calciomercato estivo del 2024, Paulo Fonseca è in attesa di mosse rilevanti che possano rafforzare la rosa a disposizione e sta segnalando alla dirigenza i suoi desiderata.

Il primo colpo

Il primo segnale forte del mercato Milan viene dall’attaccante spagnolo Alvaro Morata. L’ex Juventus, in uscita dall’Atletico Madrid, è pronto a diventare la nuova punta di diamante dell’attacco milanista assumendo la maglia numero 9 lasciata vacante da Olivier Giroud. La trattativa appare in fase avanzata con i rossoneri pronti a versare l’importo della clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Morata, con un contratto quattro anni più opzione per il quinto, e uno stipendio annuo di base di 4,5 milioni euro più bonus, è atteso a Milano nei primi giorni di agosto, dopo le visite mediche programmate a Madrid.

Arkadiusz Milik

Nuovo obiettivo in attacco

Il “legami” con la Juventus non finiscono qui. I rossoneri, infatti, cercano anche un vice per l’attaccante spagnolo pur volendo continuare a credere in Jovic. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse anche per Arkadiusz Milik; difficile però che la Juventus accetti di buon grado di perdere un altro attaccante dopo la cessione di Moise Kean alla Fiorentina.

Altre posizioni

Oltre al reparto offensivo, il Milan mira a rafforzare il reparto mediano e la linea difensiva. La dirigenza, attiva sul mercato, punta Youssouf Fofana del Monaco per il centrocampo e Strahinja Pavlović del Salisburgo per la difesa.

