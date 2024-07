Nel cuore dell’estate, momenti intensi scandiscono il ritmo del Milan in vista della nuova stagione calcistica.Ci si prepara a seguire da vicino il percorso dei rossoneri, guidati dall’allenatore Paulo Fonseca, che si allenano con dedizione a Milanello. Tra assenze significative per impegni internazionali e l’attesa per i nuovi arrivi, il percorso di avvicinamento alla Serie A si annuncia ricco di appuntamenti e sfide amichevoli di prestigio.

L’Avvio Pre-Stagionale

La squadra, pur in un contesto di organico non ancora completo a causa degli impegni derivanti dagli Europei e dalla Copa America, sta lavorando sodo sotto la guida di Fonseca e del suo staff tecnico. C’è un clima di attesa e speranza tra i tifosi per i nuovi acquisti, soprattutto per rinforzare l’attacco, con Alvaro Morata che sembra essere la prima trattativa di rilievo in dirittura d’arrivo.

Il Calendario delle Amichevoli

Il primo appuntamento che vedrà il Milan scendere in campo sarà l’amichevole contro il Rapid Vienna il 20 luglio, una squadra che, essendo più avanti nella preparazione, rappresenta un primo importante test. Da lì, l’attenzione si sposterà oltreoceano, con il Milan impegnato negli Stati Uniti per il prestigioso Soccer Champions Tour 2024. Qui, i rossoneri affronteranno squadre del calibro del Manchester City, del Real Madrid, e del Barcellona in incontri che promettono spettacolo e grandi sfide nelle sfide.

Paulo Fonseca

Come Seguire le Amichevoli Estive

Per tutti i tifosi ansiosi di seguire il Milan durante questo intenso precampionato, ci saranno diverse possibilità. Gli incontri saranno trasmessi da DAZN, accessibili in streaming attraverso vari dispositivi. La piattaforma garantirà la copertura completa degli eventi, inclusa la turnée americana, consentendo ai tifosi di non perdere nessun momento delle prestazioni della squadra.

Il Gran Finale Pre-Stagionale

Prima del debutto ufficiale in Serie A, il Milan concluderà il suo iter preparatorio con l’edizione 2024 del Trofeo Berlusconi, affrontando il Monza. Questo match, previsto per il 13 agosto a San Siro, non solo servirà come ultima verifica prima dell’inizio del campionato, ma rappresenterà anche un’occasione di festa e di ritrovo per i tifosi, con la partita trasmessa in diretta tv su Mediaset.

In questo preludio alla stagione 2023/2024, il Milan si appresta a vivere settimane di intensa preparazione e impegnative sfide amichevoli, con l’obiettivo di farsi trovare pronto alla prova della Serie A. Dalle amichevoli estive al Trofeo Berlusconi, ogni dettaglio e ogni partita saranno fondamentali per delineare il potenziale e la preparazione della squadra, in attesa che la nuova stagione prenda ufficialmente il via.

