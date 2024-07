Nel corso dell’ultima finestra di mercato calcistico, il Milan ha identificato in Strahinja Pavlovic il potenziale tassello mancante per consolidare la difesa ai comandi di Paulo Fonseca. Una figura tanto promettente quanto richiesta, Pavlovic sembra essere la chiave per un ulteriore salto di qualità nel reparto arretrato dei rossoneri data la sua abilità in marcatura e lo stile di gioco moderno. Secondo Sky sport 24 il club meneghino avrebbe già trovato un’intesa di massima con il calciatore serbo, portando così ottimismo tra i tifosi per un potenziale arrivo importante. Tuttavia, la trattativa con il Salisburgo si presenta ancora come un ostacolo da superare.

Un Accordo da Raggiungere

Il nodo principale della trattativa tra il Milan e il Salisburgo ruota attorno alla valutazione economica del difensore. La società austriaca ha infatti fissato il cartellino di Pavlovic a 30 milioni di euro, un prezzo che il Milan non sembra disposto a soddisfare pienamente, avendo proposto un’offerta piuttosto inferiore, ferma a 20 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta delinea cosi inizialmente un quadro poco incoraggiante per l’eventuale trasferimento.

Giorgio Furlani

Il Jolly della Trattativa

Nonostante la forbice economica tra le due parti, il Milan può giocarsi un jolly importante nella trattativa: la volontà del giocatore stesso. Pavlovic ha infatti manifestato esplicitamente il desiderio di unirsi al progetto rossonero, una mossa che potrebbe rivelarsi determinante per ammorbidire le richieste del Salisburgo. La pressione esercitata dal calciatore per vestire la maglia del Milan potrebbe infatti incentivare il club austriaco a rivedere le proprie pretese, favorendo un terreno d’intesa più vicino alle cifre proposte dai rossoneri.

La potenziale aggiunta di Strahinja Pavlovic nel tessuto difensivo del Milan rappresenta non solo un importante colpo di mercato per il club, ma anche un segnale di un’ambiziosa progettualità tecnica voluta da Paulo Fonseca. Con l’aggiunta di Pavlovic, il reparto difensivo milanese potrebbe avvalersi di una soluzione giovane ma già di notevole esperienza internazionale, in grado di elevare ulteriormente il livello qualitativo della squadra. Resta ora da vedere se la determinazione del Milan e la pressione esercitata dal calciatore saranno sufficienti a sbloccare una trattativa ancora in bilico, ma sicuramente ricca di promesse per il futuro dei rossoneri.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG