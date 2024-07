San Siro è stata la tela su cui Yusuf Yazici ha dipinto una delle pagine più luminose della sua carriera. La notte del novembre 2020, l’allora giocatore del Lilla si è scatenato contro il Milan, lasciando il segno con una tripletta che ha travolto i rossoneri in Europa League. Questa performance non solo ha messo in vetrina il suo talento in Italia ma ha anche segnato l’inizio di un periodo florido sotto la guida di Paulo Fonseca a Lilla, dove il turco ha ritrovato la continuità e migliorato sotto molti aspetti, tanto da trascinare la sua squadra ai confini della Champions League.

Yazici e il Rinascimento a Lilla

Con un passato fatto di alti e bassi, culminati in una serie di prestiti al Cska Mosca e al Trabzonspor, Yazici ha fatto il suo ritorno al Lilla con una determinazione rinnovata. Guidato dal tecnico Paulo Fonseca, ha ritrovato la forma ideale, diventando un perno dell’attacco del Lilla grazie alla sua abilità nel garantire gol e assist. La sua performance nella stagione appena conclusa lo ha visto non solo guadagnarsi un posto fisso in squadra ma anche diventare il miglior marcatore del Lilla nelle competizioni europee, con un totale di 12 reti.

Una Stella in Ligue 1

La carriera di Yazici in Ligue 1 ha preso il volo definitivamente al rientro da un infortunio, stroncato anche dalla pandemia e successivamente trattato dal rinomato chirurgo Pierpaolo Mariani a Roma. Sotto la guida di Christophe Galtier e poi di Paulo Fonseca, il trequartista turco è diventato uno degli elementi chiave della squadra, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello storico scudetto, strappato al Paris Saint-Germain nel 2021. Il gol al Parc des Princes contro il PSG è stato uno dei momenti iconici della stagione, simbolo dell’impatto di Yazici nel campionato francese.

Paulo Fonseca

Nazionale e Determinazione

Anche in nazionale, Yazici ha dimostrato le sue qualità, nonostante una partenza in sordina sotto la guida dei vari tecnici. Il suo ritorno in prestito prima al Cska Mosca e poi al Trabzonspor si è rivelato fondamentale per riacquistare quella fiducia in sé stesso che sembrava aver smarrito. Grazie a questa rinnovata energia, sotto la guida di Fonseca, ha ritrovato una nuova linfa, come dimostrano le sue prestazioni sia in campionato sia nelle coppe europee, dove ha lasciato un segno indelebile.

Fiducia e Versatilità

Appassionato di Formula 1 e tennis, Yusuf Yazici ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli in campo, dalla trequarti al ruolo di esterno d’attacco, fino a quello di prima punta atipica. Questa versatilità, unita alla fiducia incrollabile del suo allenatore Paulo Fonseca, ha trasformato il turco in una pedina fondamentale del Lilla e probabilmente presto anche in una importante acquisizione per il Milan, attirato tanto dall’affetto del pubblico quanto dalla possibilità di vestire una maglia prestigiosa. La stima e l’apprezzamento reciproco tra lui e Fonseca hanno infatti creato un legame profondo, permettendo a Yazici di esprimere al meglio tutto il suo potenziale, sia in fase realizzativa che difensiva, preparandolo così a nuove e ancor più brillanti sfide future.

