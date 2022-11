Criscitiello: «Il Milan stenta in campionato, mercato obbligatorio a gennaio». L’analisi del giornalista

Michele Criscitiello parla di Milan nel suo editoriale su TMW.

La sua analisi: «Il Milan passa il turno di Champions ma continua a stentare in campionato. Dopo il ko di Torino arriva la striminzita vittoria interna con lo Spezia. Sono tutti segnali pericolosi con un Napoli che non ti lascia margine per altri errori. La squadra di Pioli ha bisogno di rifiatare e di recuperare alcuni giocatori importanti. Il portiere su tutti. Fermarsi farà bene a Pioli che dovrà pensare a gennaio anche in chiave mercato. Questa squadra in estate è stata costruita bene ma ancora con alcune caselle vuote. Kessie non è mai stato sostituito e i colpi dell’estate 2022 non hanno convinto del tutto. Anzi. Ora Maldini può sistemare qualcosa con il mercato invernale e l’accesso agli ottavi di finale (oggi scopriremo le avversarie) quasi te lo impone».

The post Criscitiello: «Il Milan stenta in campionato, mercato obbligatorio a gennaio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG