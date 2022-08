Il giornalista Michele Criscitiello ci va giù pesante nei giudizi sulla Juventus e sull’operato dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Michele Criscitiello su Tuttomercatoweb.com analizza i tanti problemi della Juventus. “I problemi della Juventus sembrano più grandi di quello che credevamo. Allegri deve cambiare marcia e deve farlo anche subito, visto il calendario intenso di campionato e quello di Champions che arriverà. La squadra non convince, i malumori nello spogliatoio superano i sorrisi e le pacche sulle spalle”.

“Sicuramente l’allenatore bianconero starà maledicendo il giorno in cui è ritornato a Torino. Sorride solo il conto bancario ma per il resto è stata, finora, una spiacevole disfatta. Neanche lui si aspettava cosi tanti problemi. Da fuori sembravano di meno. Invece non è solo la squadra che non funziona alla Juve; tutto il contesto non è quello di alcuni anni fa. Nel frattempo c’è l’ultimo giro, fino a giovedì, di calciomercato. Tante situazioni ancora da chiarire e da definire. Per l’aria che tira ci ritroveremo al primo settembre ancora con molte trattative da fare. Meglio, ci divertiamo”.

