Il giornalista Michele Criscitiello ha detto la sua sull’intreccio di mercato Brozovic-Frattesi.

Michele Criscitiello crede che Frattesi non sarà un Bremer 2.0; ecco le sue parole a Tutti Convocati. “Brozovic? Gli intermediari, e anche l’Inter, spingono per l’Arabia Saudita. Ma su di lui c’è anche il Barcellona, rimasto deluso dal fatto che il giocatore non sapesse del loro interesse. Ora sta a lui decidere il suo futuro, ma nelle prossime 24-48 ore la situazione dovrebbe sbloccarsi in maniera definitiva”.

Davide Frattesi

“Frattesi? Mercoledì sarà il giorno decisivo, lui vuole l’Inter. Carnevali avrebbe preferito cederlo in Premier, ma Frattesi paradossalmente preferisce restare in Italia. Non credo ci sarà un Bremer-bis anche per via degli ottimi rapporti umani tra lo stesso Carnevali e Marotta“.

L’articolo Criscitiello: “Inter e Brozovic spingono per l’Arabia, per Frattesi mercoledì giorno decisivo, vuole i nerazzurri” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG