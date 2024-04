Il giornalista Michele Criscitiello sostiene che il tecnico nerazzurro dovrebbe lasciare ora, all’apice del successo.

Michele Criscitiello su Sportitalia ha ripercorso l’incredibile altalena vissuta da Simone Inzaghi da quando è alla guida dell’Inter. “La grande fortuna di Simone Inzaghi, la stessa di Pippo da calciatore, è stata quella di avere una grande educazione familiare e questo ha consentito ad entrambi di gestire gli insuccessi ma meglio ancora i successi. Dietro alla gloriosa carriera da calciatore di Pippo c’è la cultura del lavoro. Non nacque campione ma lo è diventato sul campo”.

La rinascita

“Simone da calciatore non ha lasciato il segno, se non in 90 minuti con 4 gol, era un attaccante normale la brutta copia del fratello. In panchina, invece, dopo la gavetta ha dimostrato di essere un predestinato e grazie ai valori della famiglia ha saputo gestire gli insulti dello scorso anno e adesso gestisce il trionfo e i complimenti di chi un anno fa lo aveva impalato al muro. Compresi i dirigenti dell’Inter che lo avevano già silurato tramite i giornalisti amici”.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

L’impresa

“Simone ha fatto un capolavoro, facendo sembrare normale qualcosa che normale non lo era affatto. L’Inter è imbattibile. L’Inter è la più forte. Certo, grazie al lavoro di Simone che ogni anno fa rendere 100 i parametri 0 e fa passare in secondo piano le continue cessioni. Da Onana a Lukaku, giusto per fare qualche nome. Ti portano via Dzeko e ti regalano due pacchi come Sanchez e Arnautovic. Lui stravince contro tutto e tutti”.

Il consiglio

“Simone dovrebbe fare come Spalletti. Andarsene. Il prossimo anno alla prima sconfitta tornerà ad essere incapace, non sa fare i cambi e in Europa è un fallimento. Questo è il calcio. Ieri era da esonero, oggi vai in giro per Milano sul pullman scoperto, domani torni incapace. La verità è che Inzaghi è sempre stato un grande allenatore con una proprietà assente e con dirigenti bravi. Quando le cose non funzionavano, l’anno scorso, misero in discussione Piero Ausilio. Ogni tanto è giusto tornare indietro con Google“.

