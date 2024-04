L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri.

Niccolò Ceccarini su TMW ha provato a fare il punto sulle idee dei dirigenti dell’Inter per rafforzare la rosa già molto forte di questa stagione in vista della prossima. “Sul mercato il lavoro prevede qualche altro innesto ma anche partenze. Chi lascerà l’Inter è Cuadrado, che va a scadenza. Anche Klaassen è un altro giocatore che l’anno prossimo difficilmente resterà nerazzurro. E lo stesso vale per Sanchez“.

Alexis Sanchez

I dubbi

“L’Inter potrebbe fare anche qualche altra cessione ma solo a fronte di cifre importanti. Il futuro più incerto riguarda Dumfries per il quale non si registrano novità sul rinnovo. Attenzione però anche a Valentin Carboni, la cui valutazione è molto alta. Il giovane argentino, in questa stagione in prestito al Monza, potrebbe essere inserito in qualche operazione come contropartita tecnica”. Marotta e Ausilio cercheranno di capire in tempi rapidi se l’olandese abbasserà le richieste economiche per il rinnovo: in caso di risposta negativa l’esterno finirà sul mercato perché il rischio di perderlo a 0 l’anno prossimo sarebbe troppo alto visto il contratto in scadenza nel 2025.

In entrata

“Sul fronte delle possibili entrate le situazioni da monitorare sono almeno due. Per il ruolo di secondo portiere il quadro si sta delineando. Audero non dovrebbe essere riscattato dalla Samp, con Bento che rappresenta un’opzione molto concreta. Tanto dipenderà dalle richieste dell’Athletico Paranaense. In fase offensiva resiste la candidatura di Gudmundsson, che sta disputando una grande annata. Il Genoa chiede non meno di 35 milioni”.

L’articolo Inter: 3 giocatori lasceranno Milano, Dumfries e Carboni sono in bilico, previste almeno due entrate proviene da Notizie Inter.

