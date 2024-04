Durante la festa scudetto dell’Inter è apparsa a Milano anche una mucca colorata di nerazzurro. Arriva la denuncia dell’Oipa.

Nella giornata di festa che ha visto i tifosi dell’Inter celebrare per le strade di Milano il raggiungimento del ventesimo Scudetto, un episodio alquanto insolito ha attirato l’attenzione e, in certi casi, non poco stupore. Tra cori e bandiere, si è fatta strada una scena fuori dall’ordinario: una mucca, il cui manto era stato insolitamente dipinto coi colori nerazzurri, con aggiunta la scritta “Lautaro”, in onore dell’attaccante della squadra, è stata fatta sfilare davanti alla sede del club in Viale della Liberazione. Questo gesto, pensato probabilmente come una celebrazione estrosa e unica, ha suscitato reazioni miste, spaziando dalla sorpresa e divertimento alla netta disapprovazione.

La denuncia dell’Oipa e le polemiche

L’intervento dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) non si è fatto attendere. La presenza e l’utilizzo dell’animale in tale contesto sono stati argomento di forte critica da parte dell’organizzazione che si occupa di protezione degli animali. L’Oipa, infatti, ha annunciato di aver presentato una denuncia alla Procura di Milano, sottolineando come l’accaduto possa rientrare in una forma di maltrattamento animale oltre che rappresentare una violazione sotto il profilo amministrativo. La questione sollevata dall’organizzazione si concentra non solo sulla detenzione incompatibile ma anche sull’effettiva sofferenza e stress che tale situazione ha potuto causare all’animale.

Richieste e precedenti

Oltre a denunciare l’episodio, l’Oipa ha richiesto alle forze dell’ordine di identificare il conduttore del bovino e di verificare l’eventuale applicazione di sanzioni per questo gesto, definito uno “sfregio” nei confronti dell’animale. Tale episodio non rappresenta un caso isolato, poiché un analogo evento si era già verificato lo scorso anno a Napoli con la sfilata di un asinello in occasione della vittoria dello Scudetto. Tale ricorrenza pone in evidenza una riflessione più ampia sul trattamento degli animali in contesti di celebrazioni pubbliche, suscitando dibattito e sollevando interrogativi sulla necessità di salvaguardare il benessere e i diritti degli animali, anche nelle occasioni di grande gioia e festa collettiva.

L’intervento dell’Oipa e la conseguente denuncia alla Procura di Milano evidenziano l’importanza di riflettere sul rispetto degli animali e sulle modalità con cui la società sceglie di celebrare importanti traguardi sportivi, incarnando la necessità di trovare un equilibrio tra entusiasmo collettivo e responsabilità etica verso tutti gli esseri viventi.

