I nerazzurri sono intenzionati ad acquistare un secondo portiere ed un difensore centrale giovane e di prospettiva; non dovrebbero esserci stravolgimenti.

L’Inter sta già programmando il mercato per la prossima stagione: il budget è molto limitato salvo grosse cessioni e quindi i dirigenti hanno 2 piani in mente.

Joshua Zirkzee

Restano tutti

L’intenzione di Marotta e Ausilio, come ammesso ieri nelle numerose interviste rilasciate, è quello di non cedere nessun pezzo pregiato; se vi riusciranno dipenderà dalle offerte che arriveranno. In tal caso si monetizzerà con uscite minori come quelle dei tanti giovani in prestito in questa stagione tranne in teoria Carboni. Con questo scenario secondo Sky Sport i colpi in entrata saranno due: un portiere ed un difensore centrale. L’Inter infatti vuole un estremo difensore che in futuro possa anche fare il titolare perché Sommer non è più giovanissimo; molto improbabile che venga riscattato Audero anche se il suo lavoro è stato apprezzato in società. Al centro della difesa vale più o meno lo stesso discorso: Acerbi e De Vrij sono entrambi ultratrentenni e non sono eterni. Per la porta l’obiettivo è Bento dell’Athletico Paranaense. Non bisogna dimenticare che le entrate di Zielinski e Taremi sono già state perfezionate: i parenti dei 2 sono stati a Milano a cercare casa nei giorni scorsi.

Cessione di un big e gran colpo in entrata

L’emittente satellitare spiega poi che ai dirigenti piacciono molto Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee: l’Inter non ha la capacità economica per imbastire trattative rispettivamente con Genoa e Bologna ma si farà trovare pronta in caso di grossa cessione.

