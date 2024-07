Il giornalista Michele Criscitiello evidenzia in cosa il tecnico piacentino è cresciuto oltremodo.

Michele Criscitiello su Sportitalia ha sottolineato tutti i meriti di Simone Inzaghi per l’ultima trionfale stagione dell’Inter. “Ha vinto contro tutto e tutti. Ha rinnovato a furor di popolo ed è passato da incapace perdente a salvatore della Patria. E’ il calcio. Legge scritta che vale anche per Simone Inzaghi. Rinnovo guadagnato sul campo quando solo un anno fa era messo alla gogna mediatica da tutti. La Curva Nord faceva i comunicati stampa e tutti chiedevano la sua testa. Non ha fatto cinema, neanche mezza sceneggiata o giacche al vento urlando contro Rocchi. Ha lavorato, ha capito i suoi errori e ha reso grande l’Inter partendo dai sacrifici della settimana. Non era la squadra più forte ma lo è diventata con il lavoro. Simone Inzaghi è gentile ed educato, faccia da bravo ragazzo ma con un carattere che se lo provochi ti distrugge”.

La sua impresa

“Ha vinto su tutta la linea perché, la gente dimentica, di questi periodi lo scorso anno l’Inter rivoluzionava la squadra e sulla carta la indeboliva. Se quelli che sono arrivati si sono dimostrati più forti è per bravura della società ma anche e soprattutto per il miracolo di Inzaghi. Inzaghi adesso deve stare attento al contrario. Ora tutti credono che l’Inter sia lo squadrone e le altre squadrette. Alt. L’Inter è la favorita ma la Juve è tornata a fare la Juventus e il Napoli non ha commesso gli errori di un anno fa. Oggi queste due rivali non possono e non devono essere sottovalutate. Inzaghi è un grande allenatore e conosce tutte queste dinamiche“.

