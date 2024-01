Michele Criscitiello, a Sportitalia, si è espresso così su Juve ed Inter nella settimana del Derby d’Italia.

CRISCITIELLO – «La Juventus ha perso un treno importante in questo weekend, l’Inter ha fatto quello che doveva fare. Domenica Inter-Juventus, scontro diretto importante. L’Inter è solida, concreta in tutti i reparti, la squadra sta facendo molto bene. Negli ultimi anni Inzaghi lo facevano passare come ultimo della classe a Coverciano, quest’anno sta zittendo tutti».

