Gudmundsson Juve, la Fiorentina offre 20 milioni! La risposta del Genoa per la sorpresa del campionato

La Fiorentina ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro al Genoa per Gudmundsson. Come riportato da Sky Sport, la proposta è stata rifiutato dal club ligure.

Il Genoa non ha intenzione di privarsi della propria stella a stagione in corso. Sulle tracce di Gudmundsson, come noto, c’è anche la Juventus per giugno.

