Intervenuto a TMW, parla Michele Criscitiello ecco cosa ne pensa il giornalista del mercato dell’Inter e del futuro.

Questo il pensiero a TMW del giornalista Michele Criscitello che ha parlato del mercato dell’Inter: “Juventus e Inter stanno facendo un bel mercato. L’Inter poteva fare due colpi, Dybala e Bremer, ma non avendo fatto le uscite si è dovuta fermare. Troppe difficoltà per Marotta sulle cessioni. Si sono incartati e adesso, se dovesse restare Skriniar, avresti un problema economico ma sicuramente non tecnico. Ai tifosi interessa la squadra, a Inzaghi anche quindi va bene così.“

Giuseppe Marotta

Intanto sul sito dei nerazzurri arriva il comunicato ufficiale della cessione di Vanheusden: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Zinho Vanheusden all’Alkmaar Zaanstreek: il difensore classe 1999 si trasferisce al club olandese a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.” I nerazzurri come si legge dal comunicato ufficiale mantengono comunque la possibilità di recompra del giovane difensore.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG