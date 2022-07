Queste le dichiarazioni di Stephane Dalmat ex Inter che ha parlato su Instagram del mercato dei nerazzurri.

Ecco le parole su Instagram di Stephane Dalmat ex giocatore dell’Inter che ha voluto commentare il mercato nerazzurro: “L’Inter per il momento ha fatto un mercato così così, con solo l’arrivo di Lukaku che sposta tanto. A centrocampo il Lens ha Fofana, è un fenomeno. Un centrocampista che sa difendere e attaccare.“

Aggiunge l’ex: “Se posso dare un consiglio alla società nerazzurra, direi loro di prendere questo giocatore. Lui vuole andare via se ne ha la possibilità e ha già giocato in Italia, all’Udinese. È il giocatore che può portare davvero tanto a una squadra come quella nerazzurra.” Vedremo se verrà ascoltato. Fofana ha già giocato diverse stagioni all’Udinese in Italia, risultando all’inizio tra i migliori poi un calo nell’ultima stagione con il conseguente trasferimento in Ligue One.

