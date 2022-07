La decisione appare presa, Rovella in prestito e Fagioli rimane in rosa alla Juventus, dovrebbe rimanere anche Miretti.

In casa Juventus appare presa la decisione sui giovani, Rovella dovrebbe farsi ancora un anno di prestito secco, probabilmente alla Salernitana, mentre Fagioli dovrebbe restare con il rinnovo. Rinnovo di Fagioli che procede a piccoli passi, ma l’inserimento nel roster dei centrocampisti appare sempre più probabile. Leggero infortunio per il regista che non dovrebbe essere in forse per il match amichevole contro il Barcellona. Amichevole che senza Pogba potrà dare altri segnali sul livello degli altri centrocampisti.

In rosa dovrebbe rimanere anche Miretti, attualmente in vacanza, prossimo al rientro il 3 agosto. L’inserimento dei due centrocampisti cresciuti nel settore giovanile bianconero è utile anche per la questione delle liste sia in campionato che in Champions League, favorendo altri acquisti esterni. Dunque, con Ranocchia in prestito presto si aggiungerà Rovella, Fagioli sembra essere destinato a restare, ma prima serve il rinnovo se no sarà cessione.

