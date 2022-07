Capitolo cessioni per la Juventus, Arthur sogna il ritorno in terra catalana e Rabiot vuole ritornare al Paris Saint Germain.

Se per Ramsey l’avventura alla Juventus è in chiusura, questione di ore, giorni ma non oltre la naturale scadenza del mercato. Per quanto riguarda Arthur, la situazione si fa complicata, l’Arsenal non è la meta preferita del giocatore, mentre la volontà è quella di un ritorno in terra catalana al Barcellona, ma al momento gli spagnoli non cercano centrocampisti. Uscirà comunque in prestito entro la fine del mercato.

Aaron Ramsey

Per Rabiot il discorso è simile ad Arthur, ma il francese per il ritorno al Paris Saint Germain deve mettere a posto alcuni aspetti legati al contratto. Inoltre la trattativa tra la squadra parigina e i bianconeri non è delle più semplici, si può sviluppare con uno scambio con Paredes ma servirà aggiustare le valutazioni dei due giocatori per capire chi deve mettere denaro accanto. Altra ipotesi è il Liverpool in uno scambio con Firmino, ma resta tutto ancora molto in aria. Intanto però Rabiot ha rifiutato la richiesta del Lione di averlo per la prossima stagione.

