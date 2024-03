Su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello si è espresso così sul momento della Juve.

CRISCITIELLO – «Non ci sono ragioni: in estate, un anno dopo dal suo arrivo, Giuntoli deve fare la rivoluzione. L’allenatore, lo staff e servono 5-6 calciatori da Juventus. Se Elkann ha deciso di ridurre la Juve in squadretta di provincia lo dica subito ma se ha ripreso il posto del cugino Andrea per fare una grande Juve e sistemare i conti allora deve darsi una mossa e ascoltare chi è stato capace addirittura di portare uno scudetto a Napoli. Non si deve parlare di rivoluzione estiva, a Torino, ma certamente serve un cambio drastico. La squadra non è all’altezza in diversi reparti e l’allenatore è cotto».

The post Criscitiello sicuro: «Juve, via Allegri! O Elkann vuole ridurla in una squadretta di provincia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG