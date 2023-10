Il direttore di Sportitalia Criscitiello ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

Negli studi di Sportitalia il direttore Criscitiello ha voluto dire la sua opinione nei confronti dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez dopo le ultime polemiche.

«Lautaro Martinez è stato accusato di aver licenziato la tata, malata di tumore e che purtroppo ha poi perso la battaglia con la malattia. Oggi su tutti i siti è stato detto che il motivo del licenziamento è stato proprio la malattia. Lautaro però non ha assolutamente licenziato la ragazza perché malata. Anzi, il calciatore l’aveva portata dall’Argentina in quanto amica di famiglia e l’aveva aiutata nel trovare le cure. Il motivo del contenzioso riguarda il calcolo del periodo di conforto, cioè quando la ragazza non poteva più lavorare e avrebbe dovuto passare all’INPS».

