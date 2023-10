L’Inter fa un balzo importante in classifica per quanto concerne il Ranking analizzando il mondiale dei club. Ecco perché

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ha stilato la classifica Ranking per quanto concerne il mondiale dei club, e analizzando il percorso fatto dall’Inter negli ultimi anni, il balzo in classifica è stato qualcosa di impressionante.

Ovviamente i nerazzurri sono in TOP 10, più precisamente al terzo posto in classifica, considerando anche la presenza di Napoli e Fiorentina. Al comando non poteva mancare il Manchester City.

L’articolo Inter, balzo in avanti nel Ranking mondiale dei club proviene da Inter News 24.

